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11 Mayıs 2018 12:10

KUTSO Başkanı Özotraç: Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı İsmet Özotraç, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz’ın kendisini ziyaretinde yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerle ve ildeki diğer paydaşlarla, yakın işbirliği ve iletişim içerisinde olduğunu vurgulayarak, bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

KUTSO Başkanı Özotraç: Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz

11 Mayıs 2018 12:10


KUTSO Yönetim Kurulunu ziyaret eden İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, iyi dileklerini ileterek, Kütahya’da gerçekleşen çalışmalar ve iyileştirmelere ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.


KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ile KUTSO Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, KUTSO’nun seçim sonrasında oluşan organları, görev dağılımı, kurumsal yapısı, yürüttüğü çalışma ve faaliyetler hakkında bilgi paylaşıldı.


Başkan Özotraç KUTSO’nun, yerel yönetimlerle ve ildeki diğer paydaşlarla, yakın işbirliği ve iletişim içerisinde olduğunu vurgulayarak, bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özotraç, şehrin ve bölgenin, ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı sağlayacak tüm çalışmalarda, KUTSO’nun göreve ve işbirliğine hazır olduğunu belirtti.(EFE)




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