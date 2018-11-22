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KUTSO Meclis üyesi Semra Sarıışık Tozaraydın'dan 'Kadın ve Müzakere' konulu sunum

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KUTSO) Meclis üyesi Semra Sarışık Tozaraydın, ’Kadın ve Müzakere’ konulu bir sunum yaptı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KUTSO) Meclis üyesi Semra Sarışık Tozaraydın, 'Kadın ve Müzakere' konulu bir sunum yaptı.


Meclis Başkan Vekili Ahmet Bağırgan başkanlığında gerçekleştirilen ve KUTSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile meslek komitesi başkanlarının katıldığı toplantı, ilgili gündem maddeleriyle yapıldı.


Toplantıda konuk edilen Bosna Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Hacımeriç, Bosna Hersek'teki sosyal hayat ve iş hayatına ilişkin bilgiler paylaştı. Hitabının ardından, KUTSO Meclis Başkanı Nafi Güral tarafından, günün anısına Rengarenk Kütahya eseri hediye edildi.


Olağan gündem maddelerinde yer alan konuların görüşülerek, ilgili kararların alındığı toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Y.Yazaroğlu aylık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tolga Eskioğlu, aylık mizanı haziruna sundu.


Sunum sonrası Semra Sarışık Tozaraydın'a, KUTSO Meclis Başkanı Nafi Güral tarafından günün anısına plaket takdim edildi. (EFE)

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