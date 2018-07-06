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06 Temmuz 2018 14:28

KUTSO’da İŞ-KUR İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme toplantısı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KUTSO) 7143 Sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu ve İŞKUR İstihdam Teşvikleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KUTSO’da İŞ-KUR İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme toplantısı

06 Temmuz 2018 14:28


Gelir İdaresi Daire Başkanı Kaan Kasım ve İŞ-KUR Şube Müdürü Ahmet Karaaslan’ın sunumlarında gerçekleşen toplantıya Kütahya Defterdarı Ömer Faruk Önel, SGK İl Müdürü İsmail Sayar, İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, KUTSO Yönetim Kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı.


Bilgilendirme toplantısında, 7143 sayılı yapılandırma kanunu ve bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin son çıkan yasa ve düzenlemelerini anlatan Gelir İdaresi Daire Başkanı Kaan Kasım, yapılandırmayla gelen ödeme imkânları üzerine vurgu yaptı. Kasım, mükelleflerin bu fırsatı çok iyi değerlendirmesi gerektiğini belirterek, Gelir İdaresi yapılandırmanın 31 Temmuz 2018 tarihinde sona ereceğine dikkat çekti.


Toplantının ikinci bölümünde İŞ-KUR Şube Müdürü Ahmet Karaaslan, İŞ-KUR istihdam teşviklerine ilişkin detaylı bilgilendirmede bulunarak, mükelleflerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.


Sunum ve soru cevap kısımlarının ardından Gelir İdaresi Daire Başkanı Kaan Kasım, Kütahya Defterdarı Ömer Faruk Önel ve İŞ-KUR Şube Müdürü Ahmet Karaaslan’a günün anısına hediye takdimi yapıldı. (EFE)




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