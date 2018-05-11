KUTSO’da ’Stres siz misiniz?’ konulu semineri

Programın açılışında konuşan KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkış, katılımcılara teşriflerinden dolayı teşekkür ederek, üyelerin ilgisinden memnuniyet duyulduğunu, eğitim ve seminer programlarının devam edeceğini ifade etti. Açılış konuşmasının ardından, KUTSO kurumsal filmi izlenerek, seminer sunumuna geçildi.

Eğitmen Teyfik Bıyıklı, sunumunda, stres süreci, iş yaşamında ve sosyal yaşamda stresin etkileri, gereksiz stresi yaşamdan çıkarma yöntemleri gibi konularda bilgiler paylaştı. Ayrıca, fiziksel ve zihinsel stresten korunma tavsiyeleri ile stresin yönetilmesine ilişkin ipuçları verdi.

Eğitmen Bıyıklı’nın iş ve aile yaşamından örnekleri paylaşarak renk kattığı, etkili iletişim ile interaktif hale getirdiği seminere katılanlar, sunumu yoğun ilgi ve dikkatle dinledi.

Katılımcılar, KUTSO’nun düzenlediği seminer programlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür ettiler.(EFE)