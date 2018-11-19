KUTSO'nun konuğu Simavlı çalışan kadınlar

Simav Ticaret ve Sanayi Odası rehberliğindeki, Simavlı çalışan kadınlar, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'na (KUTSO) konuk oldu.

Çeşitli işletmelerde çalışan kadınlar, KUTSO yöneticileri ile bir araya gelerek, iş dünyasına ilişkin tecrübe ve tavsiye paylaşımlarını dinledi.

Programda konuşan Simav TSO Başkanı Şeref Kazcıoğlu, çalışan kadın heyetiyle yapılan faaliyetler ve bu faaliyetlerin amacı hakkında bilgi paylaşarak, kadınların kendi ayakları üstünde durmalarının öneminden söz etti. Kadınların iş hayatındaki yeri ve önemine değinen Kazcıoğlu, toplumda sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirici unsur olduklarını ve desteklenmeleri gerektiğini vurgulayarak programa katılan, iş hayatında başarı göstermiş olan kadınları tebrik etti.

TOBB Kütahya Kadın Girişimciler İl Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aylin Girgin Oğuz, kendi işletmesinden örnekler vererek, kadınların iş hayatındaki yeri ve önemine değindi. Sivil toplum kuruluşları ya da kooperatifleşme gibi oluşumlarla, birlik ve beraberliğin artırılmasını, bu birlikteliğin kadınlara daha fazla güç vereceğini belirtti. (EFE)