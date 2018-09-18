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Kuyuya düşen tilkiyi AFAD kurtardı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde 8 metrelik kuyuya düşen tilkiyi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 8 metrelik kuyuya düşen tilkiyi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı.


Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden müdürlüğe, Çavdarhisar ilçesi Afşar Köyü yakınlarında bulunan tarihi mermer kuyuya bir tilkinin düştüğü ihbarı yapıldı. Olay yerine giden AFAD ekibinin müdahalesi öncesi, olası bir tehlikenin önüne geçmek için Çavdarhisar Belediyesi'nde görevli uzman personeller tarafından kuyuda mahsur kalan tilki uyutuldu. AFAD ekibinin başarılı çalışmalarının ardından tilki sağ olarak kuyudan çıkarılarak doğaya salındı.

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