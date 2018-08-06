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06 Ağustos 2018 11:17

Leyleklerin erken göçü ilgiyle izlendi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi üzerinden göç için geçen leylekler, dünyaya getirip yetiştirip büyüttükleri yavru fertleriyle birlikte Altıntaş semalarında güzel görüntüler sergiledi.

Leyleklerin erken göçü ilgiyle izlendi

06 Ağustos 2018 11:17


Göç zamanı biraraya gelen ve toplu olarak uçan leylek sürüleri, Ağustos ayının sonlarında daha sıcak ülkelere göç ediyor. Ancak bu yıl yaşanan aşırı yağmurlar leylekleri erken göç etmeye zorladı.


Konya ilinde ilkbahar ve yaz dönemini geçiren leyleklerin toplu göçü bu yıl erken başladı. Türkiye’nin en büyük leylek kolonilerinden birisine ev sahipliği yapan Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda Ağustos ayının son günler gelinmesiyle birlikte leylekler, hem yuvalarını, hem de ilçeyi terk ediyordu. Ancak bu yıl aşırı yağışlar leyleklerin erken göç etmesine neden oldu.


Toplu olarak hareket eden ve gökyüzünde biraraya geldikten sonra daha güneydeki daha sıcak ülkelere göç etmek için yola çıkan, Kütahya’nın Altıntaş ilçesi üzerinden geçen leylekler, dünyaya getirip yetiştirip büyüttükleri yavru fertleriyle birlikte Altıntaş semalarında güzel görüntüler sergiledi. Vatandaşlar bu görüntüleri sosyal medyadan bol bol paylaştı. (YD-EFE)




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