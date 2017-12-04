Lise öğrecilerine kültür gezisi

40 öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı gezide Kütahya’nın tarihi mekanları ziyaret edildi.

Aslanapa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Turhan Yavuz, gezi ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Bakanlığımız tarafından yürütülen ’Şehirler ve Kültürler-Yörelerimiz’ projesi kapsamında Aslanapa ilçemizden öğrencilerimizi otobüsle alıp Kütahya merkezdeki tarihi mekanlarımız Samanpazarı, Ulucamii, Macar Evi, Çini Müzesi, Kent Müzesi ve Hisar Kalesini gezdik. İlçemiz Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesinden 40 öğrencilerimiz Kütahya’nın tarihi güzelliklerini görme ve öğrenme imkanı buldular. Gezinin son derece verimli geçmesi, İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü olarak bu projenin belirli periyotlarla tüm öğrencilerimize yapılması konusunda çalışma yapılmasına karar vermemizi sağladı. Projeye katılan gençlerimize teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)