Lise öğrencilerinden anaokuluna ’Hayaller evi’

Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmeni Elveda Eker’in danışmanlığında, alan öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 bilim fuarı için hazırlanan ’Hayaller evi’ çalışması, Altıntaş Sevdiğin Köyü Anaokulu’na hediye edildi. Hediyelerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu ve Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul öğretmenleri verirken, bölüm öğrencileri köydeki küçük kardeşlerine kukla gösterileri yapıp hikayeler anlatarak onlarla keyifli vakitler geçirdiler.

Müdür Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ’’Okulumuza ve öğrencilerimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İmkanları kısıtlı okullarımıza bu tür etkinlikler hem örnek olmalı hem de daha fazla desteklenmelidir’’ diye konuştu.(YD-EFE)