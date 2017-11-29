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29 Kasım 2017 10:15

Lise öğrencilerine Bağlama Kursu

Kütahya’nın Dumlupınar Halk Eğitimi Merkezi’nin, Dumlupınar Anadolu Lisesi’nde açmış olduğu Bağlama Kursu ilgi görüyor.

Lise öğrencilerine Bağlama Kursu

29 Kasım 2017 10:15


Dumlupınar Anadolu Lisesi’nde usta öğretici Metin Erdoğan tarafından hafta içi ders çıkışında verilen kursa 20 öğrenci katılıyor.


Usta Öğretici Metin Erdoğan, öğrencilerin ders sonrası boş zamanları değerlendirmeleri ve sosyal faaliyetlerini artırmaları konusunda kursun önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu kursla Türk Halk Müziğinin ve kültürümüzün önemli bir unsuru olan bağlamayı yaşatmak ve bunu nesiller boyu devam ettirmeyi amaçlıyoruz" dedi.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Volkan Avcı, “Bu kursla özellikle gençlerimizi sosyal aktivitelere yönlendirerek, en önemli geleneklerimizden olan sazla onları kaynaştırmayı amaçlıyoruz. Usta öğreticimiz Metin Erdoğan’ın eğitiminde 180 saat sürecek kurs sonunda, başarılı olan öğrencilerimize sertifika verilecek’’ diye konuştu.(YD-EFE)




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