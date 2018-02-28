Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi yemekhanesinde İlçe Devlet Hastanesinde görevli Ebe Gülcan Ergin ve Hanife Baştoğ tarafından İmam Hatip Lisesi öğrencilerine sigara, sigaranın etken maddeleri ve bunların insan hayatına olumsuz etkileri, kişisel bakım, temizlik, sağlıklı beslenme ve hakkında bilgiler verildi.

Okul sağlığı konularında verdikleri seminer için Devlet Hastanesi personeline teşekkür eden Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Gökhan Sait Mamak,” Öğrencilerimiz için önemli olan bu konularda onları bilinçlendirmeleri gelecek nesillerin daha sağlıklı yetişmesinde katkı sağlayacaktır. Bir öğrencimizi bile etkileyip zararlı maddelerden uzaklaştırabilsek veya beslenme ve temizlik gibi konularda bir öğrencimiz bile daha dikkatli olacak olsa, bu bile bizim için küçümsenmeyecek kadar önemlidir” dedi.(MA-EFE)