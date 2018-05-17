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17 Mayıs 2018 12:33

Lisede ‘Okulumdaki Labirent’ projesi

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında Sait Bütün ve Ramazan Yılmaz danışmanlığında öğrenciler tarafından oluşturulan “Okulumdaki Labirent” projesi herkesin beğenisini kazandı.

Lisede ‘Okulumdaki Labirent’ projesi

17 Mayıs 2018 12:33


Proje Danışmanı Matematik Öğretmeni Sait Bütün yaptığı açıklamada, “Okulumdaki Labirent’ projemizi öğrencilerimizde analitik düşünme becerisini ve pratik zekalarını geliştirmek, okulu eğlence hale getirmek amacı ile gerçekleştirdik. Proje kapsamında öncelikle labirent öğrencilerin de yönlendirmesi ile kağıda çizildi. Daha sonra kullanılacak materyaller belirlendi ve uzun uğraşlar sonucunda tamamlandı” dedi.


Projenin Danışmanı Okul Psikolojik Danışmanı Ramazan Yılmaz ise “Projemiz beklediğimizden çok daha büyük ilgi gördü. Çocuklarımızın sağlıklı bir gelişim süreci geçirmeleri ve okula karşı olumlu tutum geliştirmeleri adına katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Proje sadece okulumuz öğrencileri tarafından değil, ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından da beğenildi. Proje sonucunda labirentin okul bahçesinden kısa sürede kaldırılması düşünülüyordu ancak diğer okullardan gelen ilgi sonucu bir süre daha bahçede kalmaya devam edecek, tüm öğrencilerimizi ve halkımızı bekliyoruz” diye konuştu.(MA-EFE)




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