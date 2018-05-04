Lise’de ’Okumanın saati yoktur’ uygulaması

Öğrencilerin oldukça dikkat çekici ve çok faydalı bir çalışma yaptıklarını belirten Okul Müdürü Raşit Kırcın, ’’Okulumuz Kütüphanecilik Kulübü tarafından, öğrencilerin kitap okumaya olan ilgilerini arttırmak ve dikkatlerini çekmek amacıyla "Okumanın saati yoktur" sloganı ile bir duvar çalışması gerçekleştirdi. Okul kütüphanemizin karşısında bulunan duvarda gerçekleştirilen çalışma öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Bu uygulamadan sonra diğer öğrencilerimizin kitap okumaya ilgisinin farkedilir bir şekilde arttığını gördük. Bu özverili ve faydalı çalışmayı yapan Kütüphanecilik Kulübü öğrencilerime bu farkındalığı yaşattıkları için teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)