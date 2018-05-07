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07 Mayıs 2018 13:09

Lisede şiir dinletisi

Kütahya’nın Hisarcık İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencilerinin “Yedi Güzel Adam” adlı şiir dinletisi beğenildi.

Lisede şiir dinletisi

07 Mayıs 2018 13:09


15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencilerinin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni H.İbrahim Reçan rehberliğinde hazırladığı Meslek Yüksekokulu Amfisinde düzenlenen “Yedi Güzel Adam” temalı şiir dinletisi Yedi Güzel Adam’dan biri olan Erdem Bayazıt’ın naatıyla başladı.


Dinleti yine Erdem Bayazıt’ın “Veda”, Fazıl Kısakürek’in “Zindandan Mehmet’e Mektup”, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bir Adın Kalmalı Geriye”, Erdem Bayazıt’ın “Aşk Risalesi”, Kahraman Tazeoğlu’nun “Her Aşk Katilidir Bir Öncekinin”, “Ben Seni Görmeden Sevdim”, Kahraman Tazeoğlu’nun “Seni İçimden Terk Ediyorum” Kemalettin Kamu’nun “Bingöl Çobanları” Atilla İlhan’nın “Ben Sana Mecburum” Sezai Karakoç’un “Mona Roza” şiirleri seslendirildi.


Programda Ayşe Çalışkan adlı öğrenci seyircilerin de katılımıyla “Gesi Bağları” ve “Bahçe Duvarından Aştım” türkülerini yorumladı.


Şiir dinletisine Kaymakam Tuncay Karataş, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı(MA-EFE)




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