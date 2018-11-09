Liseli gençlerden lösemili çocuklara destek

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Fen Lisesi öğrencileri lösemili çocuklara manevi destek amacıyla bir proje hazırladı. Proje kapsamında okulun 360 öğrencisi, 25 öğretmeni ve 11 personeli maske takarak, lösemili çocuklar haftasındaki etkinlikte bir farkındalık oluşturdu.

Simav Fen Lisesi 11-C sınıfı öğrencisi Süeda Terzi, lösemi hastalığı hakkında bilgi vererek, lösemili çocuklara destek olduklarını ifade etti.

Okul Müdürü Hamza Kara, “Lösemi hastalığı, toplumun çok fazla farkındalık oluşturduğu bir hastalık değildir. Geçen yıllarda bir öğretmenimizin çocuğu lösemi tedavisi gördü, yakın bir zamanda da bir mezun öğrencimizin yakını bu hastalıktan dolayı kaybettik. Toplumda lösemili çocukların mikrop saçtığı için maske taktığı şeklinde yanlış bir kanaat hakim, lösemili çocuklar mikrop saçtığı için değil, mikroba maruz kalmamak için maske takarlar. Biz de empati yaparak, onlara destekte bulunmaya çalıştık “ dedi.

Simav Fen Lisesi 11-A sınıfı öğrencisi Nur Efşan Arslan, “ Simav Fen Lisesi olarak Türkiye'deki tüm lösemili çocukların yanındayız” dedi.

Okul Müdürü Hamza Kara, “Simav Fen Lisesi olarak, 360 öğrencimiz, 25 öğretmenimiz, 11 personelimizle LÖSEV'e destek için maske taktık” diye konuştu.

Simav Fen Lisesi 11-A sınıfı öğrencisi Ömer Aladağ, “Simav Fen Lisesi olarak Türkiye'deki tüm lösemili çocukların yanındayız” şeklinde konuştu.

Lösemili çocuklara manevi destek amacıyla düzenlenen etkinliğin sonunda, Simav Fen Lisesi'nin maskeli tüm öğrencileri, toplu olarak “Lösemili Çocukların Yanındayız “ dediler. (MEİ-EFE)