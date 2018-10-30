Macaristan ve Avusturya'da staj

Kütahya Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 30 öğrencinin "Geleneksel Pazarlamanın Dijitale Evrimi "adlı proje kapsamında Macaristan ve Avusturya´da iki hafta staj eğitimi göreceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 2018 Teklif Çağrısı döneminde Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu tarafından Erasmus + KA 102 Programı kapsamında başvurusu yapılan "Geleneksel Pazarlamanın Dijitale Evrimi "adli proje Ulusal Ajans tarafından kabul edilerek yürütülmeye başlandı.

Proje kapsamında okulun Muhasebe ve Finans, Pazarlama ve Perakende ve Bilişim Teknolojileri alanlarından toplamda 30 öğrenci ve yanlarında 6 refakatçi öğretmen,1 proje yürütücüsü ve 1 idareci Çekya, Macaristan ve Avusturya´da 2 hafta süre ile staj eğitimi göreceklerdir.

Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri AB Projesi Kapsamında İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit´i ziyaret etti.

Yetkililer, projenin yerelde yaygınlaştırma ve tanıtım faaliyetleri başlandığını, bu doğrultuda ilk ziyaretin İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit´e yapıldığını belirttiler.(EFE)