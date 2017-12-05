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05 Aralık 2017 14:19

Maden işçilerinden sendika yönetimine güven mesajı

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanlığı’nda kongre öncesi yapılan delege seçimlerini mevcut başkan Abdullah Yeşilyurt kazandı.

Maden işçilerinden sendika yönetimine güven mesajı

05 Aralık 2017 14:19


1922 üyeli Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanlığında kongre öncesinde sendika yönetimini belirleyecek 125 delegenin seçimine üye işçilerden yoğun bir katılım oldu. Seçim sonunda 853 oy alan mevcut Başkan Abdullah Yeşilyurt delege seçimlerini kazandı. Diğer adaylardan Deniz Altınsoy 673 oy ve Cemal Tanrıkulu 175 oy aldı.


Demokratik ortamda geçen seçim sonrası adaylar birlikte pozlar verirken, Başkan Abdullah Yeşilyurt, seçme hakkını kullanan işçilere ve demokratik bir seçim gerçekleşmesine katkılarından dolayı diğer adaylara teşekkür etti. Yeşilyurt, sonuçların işçiler için hayırlı olmasını diledi.


Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Çümen, demokratik ve şeffaf bir ortamda geçen delege seçimleri için işçilere ve adaylara teşekkür etti. (MA-EFE)




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