Maden ve Arkeoloji Müzesi 2019’da hizmete giriyor

Vali Ahmet Hamdi Nayir’e Vali Yardımcısı Kenan Eskin ile Müze Müdürü Metin Türktüzün eşlik etti.

Arkeoloji ve Maden Müzesinin 2019 yılında hizmet vermeye başlayacağını belirten Müze Müdürü Metin Türktüzün, müzenin tamamlanmasıyla birlikte eserlerin daha sağlıklı ortamlarda sergileneceğini söyledi. Türktüzün, yaklaşık maliyeti 38 milyon TL olan Arkeoloji ve Maden Müzesinde dinlenme, satış mekanları, kafeterya, çocuk oyun alanları, sürekli ve geçici sergi alanları ile konferans salonu bulunacağını kaydetti.

14 bin 500 metrekare kapalı alana inşa edilecek olan Arkeoloji ve Maden Müzesinin Kütahya’nın yüz akı olacağını ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Eserlerimiz, Kütahyamızın ölçeğine uygun özelliklerde inşa edilen müzede sergilenecek. Arkeoloji ve Maden Müzesi, sergi alanlarıyla ve gelen misafirlerimize yapabileceği ev sahipliğiyle Kütahyamızın yüz akı olacak. Bu topraklardaki medeniyetleri, kültürü, tarihi mirası en güzel, en modern şekilde, misafirlerimizi yormadan sunacağımız alanlar oluşacak” diye konuştu.(EFE)