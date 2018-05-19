Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 13:33

Maden ve Arkeoloji Müzesi 2019’da hizmete giriyor

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Otogarı karşısında hizmete başlayacak olan Maden ve Arkeoloji Müzesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Maden ve Arkeoloji Müzesi 2019’da hizmete giriyor

19 Mayıs 2018 13:33


Vali Ahmet Hamdi Nayir’e Vali Yardımcısı Kenan Eskin ile Müze Müdürü Metin Türktüzün eşlik etti.


Arkeoloji ve Maden Müzesinin 2019 yılında hizmet vermeye başlayacağını belirten Müze Müdürü Metin Türktüzün, müzenin tamamlanmasıyla birlikte eserlerin daha sağlıklı ortamlarda sergileneceğini söyledi. Türktüzün, yaklaşık maliyeti 38 milyon TL olan Arkeoloji ve Maden Müzesinde dinlenme, satış mekanları, kafeterya, çocuk oyun alanları, sürekli ve geçici sergi alanları ile konferans salonu bulunacağını kaydetti.


14 bin 500 metrekare kapalı alana inşa edilecek olan Arkeoloji ve Maden Müzesinin Kütahya’nın yüz akı olacağını ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Eserlerimiz, Kütahyamızın ölçeğine uygun özelliklerde inşa edilen müzede sergilenecek. Arkeoloji ve Maden Müzesi, sergi alanlarıyla ve gelen misafirlerimize yapabileceği ev sahipliğiyle Kütahyamızın yüz akı olacak. Bu topraklardaki medeniyetleri, kültürü, tarihi mirası en güzel, en modern şekilde, misafirlerimizi yormadan sunacağımız alanlar oluşacak” diye konuştu.(EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç