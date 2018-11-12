Maden yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, maden yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Emet-Tavşanlı yolu Günlüce Mevkii'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Emet'ten Tavşanlı istikametine seyreden A.A yönetimindeki 43 PD 060 plakalı maden yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü A.A yaralandı.

Yaralı A.A., olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(YD-EFE)