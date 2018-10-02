Mağarada mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden müdürlüğe, Tavşanlı İlçesi Dereler Köyü mevkiinde sürüden ayrılan 5 keçinin bir dağ mağarasında mahsur kaldığı yönünde ihbar alındı. Alınan ihbarın hemen ardından Arama Kurtarma Ekibi tam donanımlı Kurtarma aracıyla olay mahalline intikal etti. Bölgenin dik ve sarp olması nedeniyle dağcılık ekipmanlarının kullanıldığı olayda Kurtarma Ekibi tarafından özenli bir şekilde istasyon sistemi kuruldu. Ekibin yaptığı titiz çalışma sonucu mağarada mahsur kalan keçiler kurtarılarak sürü çobanına teslim edildi. (EFE)