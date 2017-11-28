Maltepe Mahallesi sakinleri parkına sahip çıkıyor

Mahalle sakinleri, son aylarda yaşanan üzücü olaylar sebebiyle Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda toplanarak, dernek kurma kararı aldı. Derneğin yönetim kurulunun oluşturulmasıyla son durumun kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Mahalle sakinlerinden Hakan Demirtaş, yaptığı açıklamada, "Mahallenin önde gelen isimlerinde bazıları Maltepe parkında son aylarda uyuşturucu ve bir kaç kavga haberleri yüzünden parkımız adı kötüye çıktı. Bu durum karşısında biz mahalleliler çok rahatsızız. Bundan sonra parkımızda bu türlü olaylara izin vermeyeceğiz. Parkın içerisinde devlet malına zarar vermeye kalkanlara önce biz mahalleliler olarak ’dur’ diyeceğiz. Bunları yapan bizim mahallemizde olan 14-15 yaşındaki çocuklar. Kendi içimizde hallederek parkımızın eski günlerine dönmesini sağlayacağız. Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu da, Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı için 2018 yılında düzenlemeler yapılacağını ifade etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu arada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de sürekli olarak park civarında vardiye atarak, kötü niyetli kişilerin devlet malına zarar vermesini önlemesinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu. (EFE)