Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 10:24

Maltepe Mahallesi sakinleri parkına sahip çıkıyor

Kütahya’nın Maltepe Mahallesi sakinlerinin, Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nın daha da güzelleştirilmesi için "Maltepe Mahallesi’ni Koruma ve Güzelleştirme Derneği" adı altında dernek kuracağı bildirildi.

Maltepe Mahallesi sakinleri parkına sahip çıkıyor

28 Kasım 2017 10:24


Mahalle sakinleri, son aylarda yaşanan üzücü olaylar sebebiyle Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda toplanarak, dernek kurma kararı aldı. Derneğin yönetim kurulunun oluşturulmasıyla son durumun kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.


Mahalle sakinlerinden Hakan Demirtaş, yaptığı açıklamada, "Mahallenin önde gelen isimlerinde bazıları Maltepe parkında son aylarda uyuşturucu ve bir kaç kavga haberleri yüzünden parkımız adı kötüye çıktı. Bu durum karşısında biz mahalleliler çok rahatsızız. Bundan sonra parkımızda bu türlü olaylara izin vermeyeceğiz. Parkın içerisinde devlet malına zarar vermeye kalkanlara önce biz mahalleliler olarak ’dur’ diyeceğiz. Bunları yapan bizim mahallemizde olan 14-15 yaşındaki çocuklar. Kendi içimizde hallederek parkımızın eski günlerine dönmesini sağlayacağız. Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu da, Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı için 2018 yılında düzenlemeler yapılacağını ifade etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu arada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de sürekli olarak park civarında vardiye atarak, kötü niyetli kişilerin devlet malına zarar vermesini önlemesinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
10
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Çarşamba
    Sisli
    11°C
  • Perşembe
    Sisli
    11°C
  • Cuma
    Sisli
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç