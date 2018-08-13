Maltepe Parkı’na yürüyüş yolu

Maltepe Parkı’nda Kütahya Belediyesi tarafından tamamlanan sulama sistemleri, devam eden peyzaj ve yürüyüş yolu çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na, parkta oyun oynayan mahalleli minikler yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi’nin çalışmaları doğrultusunda vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve emniyeti sağlamak adına Maltepe Parkı’nın etrafındaki mevcut duvarlar yıkarak parkın içine yaklaşık 800 metrelik yürüyüş yolu çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Maltepe Parkı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Saraçoğlu, kentte peyzaj çalışmaları ile çevre düzenlemelerinin devam edeceğini belirtti.

Mahalleli minikler ile ayrıca ilgilenen ve onlarla sohbet eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na, Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş ve birim müdürleri eşlik etti. (EFE)