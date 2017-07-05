Mangal kömürü satışları arttı

İlçede mangal kömürü satıcılığı yapan Ali Tandoğan, fiyatları 3 ile 5 TL arasında değişen mangal kömürünün son günlerde adeta yok sattığını dile getirdi.

Tandoğan, "Son 15 günde rekor düzeyde mangal kömürü satışları yaptık. Özellikle sıcak havaların uzun sürmesi ve bölge halkımızın daha serin olan 2 bin rakımlı Akdağ yaylalarına çıkıp piknik yapmasıyla mangal kömürü satışlarımız tavan yaptı. Paketi, kalitesine göre 3 ile 5 lira arasında satılan mangal kömürlerimiz son günlerde yok satıyor’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)