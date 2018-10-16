Mantar ararken kayboldular

Kütahya'nın Emet ilçesinde mantar toplarken kaybolan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yapılan arama sonucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Göncek köyü Gürcü Yakası, Kaşıkçı Mevkii'nde mantar toplarken kayıp olan S.T.O ve Y.B. isimli kişiler cep telefonuyla güvenlik güçlerinden yardım istediler.

Jandarma ekipleri yaptıkları arama faaliyeti sonrası kısa sürede şahısları ormanlık alanda buldular.

S.T.O ve Y.B 'nin sağlık durumlarında herhangi bir sorun olmadığı ve Jandarma ekipleri tarafından evlerine bırakıldığı bildirildi. (YD-EFE)