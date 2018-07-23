Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 11:30

Masa tenisi turnuvası

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı sportif Kalkan Köyü’nde, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anısına düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.

Masa tenisi turnuvası

23 Temmuz 2018 11:30

Yoğun ilgi gören ve çekişmeli müsabakaların yapıldığı turnuvaya köy halkından 64 kişinin katıldığı bildirildi.


Kalkan Köyü Muhtarı İsmail Ayan, 15 Temmuz hain darbe girişimini ve Türk Milleti’nin birlik ve beraberliğini unutturmamak adına masa tenisi turnuvası düzenlediklerini ifade etti. Ayan “ Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle başlayan Demokrasi hareketini her yıl anmak adına düzenlediğimiz masa tenisi turnuvası, köyümüzdeki birlik ve beraberliği de olumlu yönde etkiledi” dedi.


Sportif Kalkan köyü gençlerinden Hasan Balta ve Hakan Balta’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” masa tenisi turnuvasının finali Alaattin Ilkın ile İsmail Çakar arasında yapıldı. Köy halkından çok sayıda seyircinin katıldığı, bir hafta devam eden turnuvada İsmail Çakar şampiyon oldu. Köy Muhtarı İsmail Ayan tarafından dereceye girenlere plaket verildi. (MEİ-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç