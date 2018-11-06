Maske takıp, lösemiye dikkat çektiler

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Topluluğu öğrencileri, 'Lösemili Çocuklar Haftası' kapsamında Lösemiye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Sevgi Yolu Cumhuriyet Caddesi üzerinde vatandaşlara maske ve LÖSEV Gazetesi dağıttı.

Öğrenciler, ağızlarına taktıkları maskeler ile de lösemiyi ve lösemi çocukları anlattılar. DPÜ LÖSEV Topluluğu Başkanı Hande Ay hafta kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını ve amaçlarının lösemiye dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Ay, “Bizler Lösev Topluluğu ve gönüllüleri olarak lösemili çocuklar haftasında bir yerlere afişler asarak ve maske takarak lösemiye dikkat çekiyoruz. Çocukların kendilerini yalnız hissetmemeleri ve farkındalık oluşturmak için böyle etkinliklerimiz devam ediyor. Toplumumuzu daha çok bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için bir çok etkinliğe dikkat çekmek için lösev gönüllüleri için kampanyalarımız devam ediyor. Sizi de gönüllü olmaya davet ediyorum. Sizde bir çocuğa el verin” diye konuştu.

Vatandaşların lösemi hakkında bilgi sahibi olmadığını ve farkındalık için açık olmadıklarını söyleyen gönüllülerden Ceren Gümüş, “Biz etkinliklerimizi çok zor gerçekleştiriyoruz. İnsanlara farkındalık için bir şeyler aşılıyoruz. Şuan için çok güzel geridönüşler alıyoruz. Birçok vatandaş lösemiyi bulaşıcı bir hastalık olarak görüyor. İnşallah önümüzdeki süreçte daha fazla gönüllümüz olur ve Kütahya'ya da bir lösev bürosu açılır” dedi.

Musa Gökkaya, “Hafta kapsamında maske dağıtıyoruz, broşür dağıtıyoruz ve kütahya'nın lösemi konusunda bilinçli olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise öğrencilerin yaptıkları çalışmayı taktirle karşıladıklarını ve lösemi çocuklar için vatandaşların duyarlı olmasını istediler. (HCA-EFE)