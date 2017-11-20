Mehmet Tanrıkut Parkı’na çocuk oyun grupları ve fitness aletleri

Bu kapsamda Mehmet Tanrıkut Parkı’na eksik olan çocuk oyun grupları ve fitness aletleri yapılıyor.

Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Mehmet Tanrıkut parkına yaptığımız yeni oyun grupları ve sağlıklı yaşam alanında çocuk oyun gurubunda eksik olan salıncaklar alınarak çocuk grubu tamamlandı. Çocuk oyun grupları yanı sıra çocuk oyun rubunun yanına fitness aletleri de kurulmuştur. Parklarımızı halkın ihtiyacına göre tasarladık. Parklarımız artık eskiden olduğu gibi, sadece çocuk oyun alanı ve yeşil alanla sınırlı değil. İhtiyaca göre fitness alanı, çocuk oyun alanı, sağlıklı yaşam alanları ve spor alanlarıyla donatılıp vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın hoşça vakit geçirebileceği ihtiyaç alanı haline getirilmektedir” dedi.(MB-EFE)