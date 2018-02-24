Mehmetçiğe bağış yapan köye teşekkür ziyareti

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül ve İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut ile birlikte Şeyhler köyünü teşekkür amacıyla ziyaret eden Kaymakam Tuncay Karataş, köylülere hitaben yaptığı konuşmada, “Mehmetçiğe bizim de katkımız olsun” diyerek yaptığınız bu bağıştan dolayı başta Mehmetçiklerimiz olmak üzere ülkem, milletim ve şahsım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Şu anda Afrin’de mücadele eden askerlerimiz var. Onlar emin olun zaferlerine bir yenisini daha ekleyecektir. Ben orada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde sizler bunun en güzel örneklerinden birini gösterdiniz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,”Mehmetçiğe yaptığınız yardımlardan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bir ve bütün olan ülkemizi bölmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Ben buradan şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Köy Muhtarı Mustafa Altın, Afrin Harekatına katılan güvenlik güçlerine katkıda bulunmak amacıyla köylerinde düzenledikleri yardım kampanyasında toplanan paranın Ziraat Bankası Hisarcık Şubesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı hesabına yatırıldığını söyledi.(MA-EFE)