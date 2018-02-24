Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 11:28

Mehmetçiğe bağış yapan köye teşekkür ziyareti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına bağış yapan Şeyhler köyüne Kaymakam Tuncay Karataş ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan teşekkür ziyaretinde bulundu.

Mehmetçiğe bağış yapan köye teşekkür ziyareti

24 Şubat 2018 11:28


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül ve İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut ile birlikte Şeyhler köyünü teşekkür amacıyla ziyaret eden Kaymakam Tuncay Karataş, köylülere hitaben yaptığı konuşmada, “Mehmetçiğe bizim de katkımız olsun” diyerek yaptığınız bu bağıştan dolayı başta Mehmetçiklerimiz olmak üzere ülkem, milletim ve şahsım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Şu anda Afrin’de mücadele eden askerlerimiz var. Onlar emin olun zaferlerine bir yenisini daha ekleyecektir. Ben orada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde sizler bunun en güzel örneklerinden birini gösterdiniz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.


Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,”Mehmetçiğe yaptığınız yardımlardan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bir ve bütün olan ülkemizi bölmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Ben buradan şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu.


Köy Muhtarı Mustafa Altın, Afrin Harekatına katılan güvenlik güçlerine katkıda bulunmak amacıyla köylerinde düzenledikleri yardım kampanyasında toplanan paranın Ziraat Bankası Hisarcık Şubesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı hesabına yatırıldığını söyledi.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Salı
    Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç