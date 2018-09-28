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Mehmetçik için katı yakıtlı kalorifer atesçiliği kursu

Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mehmetçik için açılan meslek kursları ile başladı.

Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mehmetçik için açılan meslek kursları ile başladı.


Katı yakıtlı kalorifer atesçiliği olarak açılan kursa Şaphane Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan bütün Mehmetçiklerin katıldığı bildirildi.


Askerlik sonrası meslek edinmede çok önemli bir kurs açtıklarını belirten Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ''Usta Öğretici Mehmet Altındağ tarafından verilen kursumuza 14 Mehmetçik katılıyor. 64 saat sürecek kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere belge verilecek'' dedi.(YD-EFE)

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