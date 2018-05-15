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15 Mayıs 2018 12:00

Mehter takımı kültürel ve tarihi değerleri yerinde yaşadı

Hisarcık Mehter takımı üyelerinin manevi kültürel ve tarihi değerleri yerinde yaşamaları için İstanbul’a gezi düzenlendiği bildirildi.

Mehter takımı kültürel ve tarihi değerleri yerinde yaşadı

15 Mayıs 2018 12:00


Konserlerden kazandıkları parayla İstanbul gezisi düzenlediklerini söyleyen Mehter takımı görevlisi Gökhan Sait Mamak,” İstanbul gezimiz sabah namazını Eyüp Sultan Camiinde kılmakla başladı. Daha sonra Topkapı Sarayı’nı ziyaret ettik. Sultanahmet, Ayasofya gezisi ve boğaz turunun ardından Topkapı’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konserini dinledik. Gezi amacımız mehter takımımızın özellikle genç üyelerine İstanbul’da manevi kültürel ve tarihi değerlerimizi yerinde yaşatmak ve birlikteliğimizi pekiştirmek ”dedi.(MA-EFE)




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