Mehter takımından konser

3 yıl önce Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan aralarında öğrenci, imam, esnaf ve vatandaşların bulunduğu Mehteran Takımı Mevlid-i Nebevi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Müdür Yardımcı Gökhan Said Mamak´ın yönetiminde hem ilçe merkezinde, hem de köylerde ilahi konserler verdi.

Mehteran Takımının Kutluhallar, Hasanlar, Karbasan ve Dereköy konserlerinde özellikle çocukların ve halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Mehteran Takımının Cuma namazı sonrası ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası icra ettiği ilahi konseri Kaymakam Tuncay Karataş, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, protokol üyeleri ve coşkulu bir kalabalık izledi.

Konser öncesi Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Kaymakam Tuncay Karataş birlikte irmik helvası dağıttı.

Mehter takımının ilçe merkezi ve köylerdeki konserlerine Kaymakam Tuncay Karataş ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan´da iştirak etti.(MA-EFE)