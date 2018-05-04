Domaniç’te "Mera Islahı Yönetim Projesi" kapsamında merkeze bağlı Çitlik, Çakıl ve Bükerler köyünde hayvanlar için mera gübreleme çalışması yapıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından köyün merasına traktörlerle götürülen gübreler, köylülerin yardımıyla 600 dönümlük hayvan otlatma arazisine dağıtıldı.

Domaniç’in tarım ve hayvancılık noktasında önemli üretimler gerçekleştirdiğini belirten Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul yaptığı açıklamasında, “Domaniç’e bağlı Bükerler, Çakıl ve Çiftlik köylerine ait merada bugün gübreleme çalışmaları yapılıyor. Muhtarlarımız ile Tarım İl Müdürlüğüne yapılan müracaatlar sonrası bu merayı koruma altına alıp, otların temizlenmesi, gübrelerin atılması için çalışmalar başladı. Bu bölgede yaklaşık 350 adet büyükbaş hayvan, 1000’e yakın küçükbaş hayvanımız mevcut. Köylülerimiz daha iyi şartlarda hayvancılık yapabilmesi için buranın mera değerlendirmesine karar verildi. İnşallah bu sene içerisinde iki yüz dönümüne gübreleme yapılacak, önümüzdeki yıllarda üç yıllık bir projede kapsamında her sene ayrı ayrı bölümler gübrelenerek projemiz devam edecektir. Ayrıca daha önce Çukurca Beldesindeki yapmış olduğumuz 400 dekarlık mera alanı faaliyetini gösteriyor. Yaz döneminde bu meraya köylülerimiz, çiftçilerimiz giderek burada bir nevi organik tarım adı altında hayvancılık yapmaktadırlar. Kurbanlık hayvan yetiştirmekteler. Toplamda Domaniç’te 1000 dönüm arazide mera alanı oluşmaktadır. Eğer talepler olursa önümüzdeki senelerde de değerlendirmeye alınacak” dedi.

Merkeze bağlı üç köyün hayvanları bu merada otlayacak.

Çiftlik Köyü Muhtarı Hayrettin Özyurt konuşmasında, “Göreve geldiğimiz ilk senemizde dilekçe ile başvuru yapmıştık. Üç köyün kullanabileceği alana hayvanlarımızın otlanması yönünden dilekçelerimizi İl Tarım Müdürlüğüne teslim ettik. Allah razı olsun dilekçemize onay verdi. Buraya ilk olarak gübrelemesini yapmış bulunuyoruz. Şimdi burada üç köyün hayvanları otlayacak. Burası önceden kırsal bir alandı şimdi daha yeşil bir alan olacak” dedi.(TY-EFE)