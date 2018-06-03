Meral Akşener Kütahya’da

Zafer Meydanı’nda partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, toplumun, aileler arasında bile kutuplaştığı söyledi. Akşener, "Kütahya Cumhuriyet’in en önemli sanayi tesislerinin olduğu şehir. Elinizde ne kaldı? Özel teşebbüsün dışında devlete ait hangi fabrikanız var? Yok. Osmanlı da benim, Cumhuriyet de benim. Osmanlı’yı da kuran siz, Cumhuriyet’in de kurulmasını sağlayan sizsiniz. Kuran şehir, kurtaran şehir Kütahya. Birbirine sarıl Kütahya. Ve şehrine sahip çık Kütahya. PKK teröründe en çok şehit veren Kütahya. Ve bu devletin ebet olması için bugün de canını verecek gençlerin yaşadığı Kütahya. Onun için bu tuzağı beraberce bozacağız. 24 Haziran’da milletvekillerini seçeceksiniz, Cumhurbaşkanını seçeceksiniz. Partiler arasında, taraftarlar arasında şehirleri geziyorum. Müthiş bir kaş çatıklığı görüyorum. Siyasetçiler malı götürüyor, vatandaş birbirine küs. Komşuluk değerlerini, Ramazan’ın bereketini, oruç ağzın ne demek olduğunu, haram lokmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu ve dayanışmanın dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam edeceğini gençlerimize anlatacağız. Eğer Türkiye tekrar kendine yeten bir tarım ülkesi olmazsa, çok yakın bir gelecekte bundan sonraki ülkelerin bekası tarımla olacaktır, su ile olacaktır. Ve kendine yeten bir ülke olmadığı takdirde Türkiye’nin bekası tehdit altındadır" diye konuştu.

Akşener, konuşmasının ardından partisinin Kütahya milletvekili adaylarını tanıtarak vatandaşlardan destek istedi.