Merhum Ahmet Yakupoğlu ölümünün 2. yıldönümünde dualarla anıldı

Kütahyalı merhum ressam, neyzen, tezhip ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu ölümünün 2.
yıldönümünde Ahi Erbasan Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından tarafından düzenlenen anma töreni emekli İmam Hatip İbrahim Şen'in okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.Yakupoğlu için daha sonra mevlit okundu, toplu olarak dua edildi.
Anma programına Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Şentürk, öğretim görevlileri, öğrenciler ve Yakupoğlu'nun yakınları katıldı.(EFE)