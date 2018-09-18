Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Adnan Menderes bu millet var oldukça dualarla niyazlarla bir demokrasi timsali olarak anılacaktır" dedi.

Merhum Menderes'in ülkeye hizmet etmekten başka bir gayeye sahip olmadığını dile getiren Erenler, "Yarım asırdan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen hafızalarımızda hala ilk günkü acıyı hissediyor ilk günkü göz yaşlarımızı yüreğimizde taşıyoruz. Merhum başbakan Adnan Menderes'in ve onun çalışma arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu'nun, Hasan Polatkan'ın idam sehpalarına çıkarılmaları, aynı zamanda demokrasinin ve millet temsiliyetinin de idam edilmesi ile eşdeğerdi. Yeter artık söz milletindir diyen bir başbakanı türlü oyunlar, hileler, yalan haberler ve kalkışmalarla idam sehpasına götüren bu zihniyeti bir kez daha kınıyor, lanetliyorum. Merhum Menderes bu ülkeye hizmet etmekten başka bir gayeye sahip değildi. Milletini kalkındırmanın sevdası ile memleket topraklarını adımladı. Milleti onu bildi ve onu sevdi. Darbe işte bu esnada devlet ve millet ilk kez kucaklaştığı zamanda geldi. 1980'de, 1990'da ve 2000'li yıllarda e-muhtıralarla Gezi olayları ile 17-25 Aralık Kumpasları ile defalarca bu millete yine darbe yapmaya çalıştılar vazgeçmediler. Ancak millette vazgeçmeyecekti ve nihai olarak 15 Temmuz hain kalkışmasında tankları elleri ile durduran bu asil millet artık bu ülkede darbeler dönemini kendi elleri ile kapatmış, demokrasinin kahramanı olmuştur. Tarih şahit ve milletimiz şahittir ki Başvekil Adnan Menderes bu millet var oldukça dualarla niyazlarla bir demokrasi timsali olarak anılacaktır. Bilinmelidir ki artık bu milletin evlatları Menderes'lerine sahip çıkıyor ve çıkacaktır. Ülkemizde ezanların tekrar aslına rucü etmesine vesile Merhum Başbakan Adnan Menderesi ve arkadaşlarını saygıyla rahmetle yad ediyoruz" diye konuştu. (EFE)