Mesajla dolandırıcılık

Ekrem Dağ isimli vatandaşın telefonuna, kısa mesaj yoluyla ’Sosyal Sigortalar Kurumuna pirim borcu yapılandırmasından dolayı hakkınızda icra takibi başlatılmıştır, borcunuzun tamamını hemen yatırın’ diye bildiri geldi.

Ekrem Dağ, gelen mesaja ait numaraya arayıp ulaşamayınca durumu arkadaşlarına anlattı. Bu arada, arkadaşları Ekrem Dağ’ı Sosyal Sigortalar Müdürlüğüne yönlendirdi. Kurum görevlileri, ’böyle bir icra takibinin olmadığını ve dolandırıcılık şebekesinin işi’ olduğunu belirttiler. Dağ, kendisini dolandırmak isteyen numarayı savcılığa verip şikayetçi oldu. (EFE)