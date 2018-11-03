Mesleki Yeterlilik Belgesi için 18 aday

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) koordinatörlüğündeki, motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularına yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları'nın devam ettiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildiğini belirten KUTSO yetkilileri, “Bu kapsamda, 2018 yılı Ağustos ayından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) A.Ş. ile KUTSO işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgesi başvuruları alınmış ve 18 adayın katılımıyla Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavı yapılmıştır. Sınava giren adaylar, Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için mesleklerine göre tabi tutuldukları sınavda başarılı olmaları halinde, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanabileceklerdir. Yeni sınavların açılabilmesi için, başvurular devam etmekte olup, başvurmak isteyen adaylar, KUTSO'ya müracaat edebileceklerdir” dediler.(EFE)