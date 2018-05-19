Müzelerdeki ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını ifade eden Müze Müdürü Metin Türktüzün, “1965 yılında İmaret Medresesinde açılan Arkeoloji Müzesinden sonra geçen zaman içinde envanterli kültür varlıklarımızın sayısı 55 bine ulaşmıştır. İldeki tek müzeden bugün 12 müze seviyesine ulaşılmıştır. 2017 yılı sonu itibariyle tescilli kültür ve tabiat varlıkları sayımız bin 934 olmuştur.2017 yılında müzelerimizi ve ören yerini 76 bin kişi gezmiş, 140 bin TL gelir elde edilmiştir” dedi.

Milletlerin devlet olabilmek için milli hafızaya sahip çıkması gerektiğini belirten bunun yolunun da müzelerden geçtiğini ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Toplumlar ancak tarih, kültür, coğrafi şuurla millet olabilirler. Her toplum millet olma özelliğini hakkıyla taşımayabilir. Millet olan toplumlar da bu değerlerini koruyabilmek için bir devlet olgusuna ihtiyaç duyarlar. Milletin devlete dönüşmesi için de bir milli hafızaya ihtiyaç vardır. Milli hafıza; tarihi, kültürel ve coğrafi gibi ortak değerlerin, kapasitenin, potansiyelin dinamik hale dönüşmüş şeklidir. Müzelerimiz, milli hafızanın inşası bakımından en önemli yerlerden biri. Geçmişle aramızdaki köprüyü müzeler oluşturmadığı takdirde biz milli hafızanın oluşumunda zayıf kalırız. Bu da millet ve devlet olma özelliğimizi zedeleyen, oradaki gücümüzü azaltan özelliklerden biri olur.

Vali Ahmet Hamdi Nayir’in konuşmalarının ardından Arkeolog Mehmet Bakır ile Arkeolog Oğuzhan Pekşen “Kütahya’nın Arkeolojik Değerleri” ve “Domaniç TANAP Projesi Kurtarma Kazısı” hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi. (EFE)