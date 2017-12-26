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26 Aralık 2017 13:34

Metruk binalarda denetim

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Zabıta Müdürlüğü görevlileri tarafından, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapıldı.

Metruk binalarda denetim

26 Aralık 2017 13:34


Yapılan çalışmalar kapsamında, ilçe merkezinde bulunan yıkılmaya yüz tutmuş özellikle Kavaklı, Ulucami ve Çukurköy Mahallelerinde bulunan metruk binaların denetim ve kontrol çalışmalarına İlçe Kaymakamı Yüksel Kara da bizzat katılarak çalışmaları yerinde denetledi.


Yapılan kontrollerde, özellikle kış aylarının gelmesi ile ıssız bölgelerde bulunan, suç ve suçlulara mekan teşkil eden, madde bağımlısı şahıslar tarafından saklanmak amacıyla kullanılmaya uygun yerler olduğundan, bu tür yerlerin kontrollerinin yapılarak güvenliğin sağlandığı, tespit edilen şüpheli şahıslar hakkında da gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.


Ayrıca Kaymakam Yüksel Kara tarafından yapılan açıklamada; ilçe merkezinde bulunan metruk binaların büyük bir çoğunluğunun Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alındığı, bazı binaların da fazla hisseli olmasından dolayı herhangi bir işlem yapılamadığını, ancak bina çevresinin ve girişlerinin kapatılmak suretiyle kullanımların engellendiği ve ekipler tarafından sık sık kontrol edilerek muhtemel asayiş olaylarının ve buraları kullanmak isteyen şahısların bu tür metruk yerlerden uzak tutulduğu belirtildi. Yapılan uygulamalar ve denetimler neticesinde, metruk binalarda şüpheli şahıslar ile herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamasıyla da yapılan çalışmaların faydalı olduğu söylendi. (Tİ - EFE)




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