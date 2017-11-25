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25 Kasım 2017 13:41

Metruk evler tehlike saçıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, sahipleri tarafından kullanılmayan metruk evler tehlike saçaıyor.

Metruk evler tehlike saçıyor

25 Kasım 2017 13:41


Simav’ın en eski esnaflarından Necdet Öztaş (80), kullanılmayan ve yıkılmaya başlayan evlere çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Öztaş, “ Hisarardı Mahallesi’ndeki evimin karşısında bulunan metruk ev yıkılmaya başladı. Kullanılmayan evin çatısındaki yıkılmış olan baca, her an yola düşmek üzere. Bu konuda yetkililere ulaşıp ihbar etmeme rağmen, hiçbir gelişme olmadı. İş yerimi kapatıp, çare aramak için her yola başvuruyorum. Cana ve mala zarar geldikten sonra mı müdahale edilecek. Özellikle yağışlı havalarda, kendisini bırakan duvarların kerpiçleri ve çatıdaki kiremitler tehlike saçıyor, bu yolu kullanan onlarca insan ve araç var. Öğrencilerin de kullandığı bu yolda ve diğer yıkılmaya yüz tutmuş metruk evler için, zaman geçirmeden gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Koruma altına alındığı belirtilen binalara da, yalnızca uyarı tabelası asmak yetmez” dedi.


Simav’ın merkezinde bulunan metruk evler ve çevresindeki arsaların, kentin görüntüsünü olumsuz etkilediği, içlerinde her türlü çöp, alkol şişesi gibi atık maddelerle dolu olduğunu söyleyen vatandaşlar, bu sebeple her gün tedirginlik yaşadıklarını ifade ettiler. (MEİ-EFE)




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