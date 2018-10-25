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Mevsimin ilk kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.


Domaniç-İnegöl karayolundaki Kocayayla Mevkii'nde sabah saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Kara hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü geri dönmek zorunda kaldı.


Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. (TY-EFE)

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