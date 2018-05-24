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24 Mayıs 2018 12:06

Mezarlıklarda bahar temizliği

Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, mezarlıklara önem veren bir millet olduklarını, bu nedenle mezarlıkların bakım ve onarımının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Mezarlıklarda bahar temizliği

24 Mayıs 2018 12:06


Erdoğan, özellikle bahar aylarında yapılan mezarları temizleme ve ottan arındırma çalışmalarını kış öncesinde de gerçekleştirildiğini, Ramazan bayramı öncesi mezarlık içerisinde temizlik ve bakım yapıldığını belirtti.


Mezarlıklarda bulunan ağaçların bakımlarını yaptıklarını anlatan Erdoğan, amaçlarının insanlara daha nezih bir ortamda ziyaret imkânı sunmak olduğunu ifade etti.


Fen işlerine bağlı ekiplerin çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Erdoğan, “İlçemizde bulunan 3 mezarlıkta temizlik ve bakım çalışmalarını düzenli ve periyodik olarak yapıyoruz. Ramazan bayramı öncesinde insanların mezarlıkları ziyaretlerinde daha temiz ve bakımlı olması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Mezarlıklardaki temizlik ve bakım çalışmaları tamamen belediyemiz imkânlarıyla yapmaktayız” diye konuştu.(MB-EFE)




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