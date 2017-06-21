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21 Haziran 2017 12:13

Mezarlıklarda bayram temizliği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, belediye temizlik ekipleri bayram öncesi mezarlıkların temizlik ve bakımını yapmaya başladı.

Mezarlıklarda bayram temizliği

21 Haziran 2017 12:13

Simav Belediye başkanı Süleyman Özkan, bayramda yapılacak mezarlık ziyaretlerinin daha temiz bir ortamda olacağını ifade etti. Özkan, “İlçe mezarlıklarında başlattığımız temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla, vatandaşlarımız kabir ziyaretlerini daha temiz ve rahat bir şekilde yapmış olacaklar. Ekiplerimiz, mezarlıklardaki temizlik ve bakım çalışmalarını hafta sonuna kadar tamamlamış olacak” dedi.


Simav’daki mezarlıkların duvarları onarılarak çiçek desenleriyle boyandı. Şehit mezarlarına Türk Bayrakları asıldı. (MEİ-EFE)




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