Mezarlıklarda bayram temizliği

Simav Belediye başkanı Süleyman Özkan, bayramda yapılacak mezarlık ziyaretlerinin daha temiz bir ortamda olacağını ifade etti. Özkan, “İlçe mezarlıklarında başlattığımız temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla, vatandaşlarımız kabir ziyaretlerini daha temiz ve rahat bir şekilde yapmış olacaklar. Ekiplerimiz, mezarlıklardaki temizlik ve bakım çalışmalarını hafta sonuna kadar tamamlamış olacak” dedi.

Simav’daki mezarlıkların duvarları onarılarak çiçek desenleriyle boyandı. Şehit mezarlarına Türk Bayrakları asıldı. (MEİ-EFE)