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MHP İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı'na ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Kolları Başkanı Çiğdem Kırçı ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu’nu parti binasında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Kolları Başkanı Çiğdem Kırçı ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu'nu parti binasında ziyaret etti.


Kendilerine yapılan anlamlı ziyaretten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Başkan Sürücüoğlu, "Çiğdem Kırcı hanımı ve ekibini partimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu tür ziyaretler bizleri onurlandırıyor. Kadınların her daim siyasetin ve yaşamın içinde olması bizleri gururlandırdığı gibi başarıların devamı içinde kadınlara güç veriyor. İki genel başkanımızın sahip olduğu şuur ve bizlerde tabanda aynı yöne bakan bir tabanız. Bugün baktığınızda Cumhur ittifakının devletimize ve ümmet adına çok faydalı olduğunu görüyoruz. Bu ittifak yerelde de önemli bir adımdır. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bizleri güzel günler bekliyor. En güzel özelliğimizi milletimizin birliği ve beraberliğidir. Biz tarih yazıyoruz, bunu Cumhur İttifakı olarak başarıyoruz" diye konuştu.


MHP'li Kırçı da, kabullerinden dolayı Esra Zeytin Sürücüoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. (EFE)

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