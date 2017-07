Merkez İlçe Başkanı Gökhan Tomruk, yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda şehrimizdeki artan sıkıntılar hemşerilerimizi oldukça rahatsız etmiş durumdadır. Bunun başlıca sebeplerinden biriside mahallelerde bulunan halkımızın ücret karşılığı temin ettiği çöp konteynerlerin ilgili şirket tarafından özellikle gece vakti toplanması vatandaşımızı mağdur bırakmış ulusal basında dahi yer bulmuştur. Yaşanılan bu sorun karşısında muhtarlarımızda kendi mahalle sakinleri ile büyük sıkıntılar yaşamakta olduğunu defaten şahsıma ilettiklerini ve bu konu hakkında çözümün sağlanması için görüşlerini belirtmişlerdir. 2013 yılında yapılan ihale şartnamesine göre mevcut şirketin ve Kütahya belediyesinin konu kapsamında birçok yaptırımları olsa da burada güç durumda bırakılan Kütahya halkıdır” dedi.

Yaşanan ikili sorunların vatandaşa yansıtılması hizmet anlayışına ters düşen bir yaklaşım olduğuna vurgu yapan Tomruk,” Buna binaen Belediye Başkanının açıklaması üzerine şirket yöneticilerin konu üzerinden kendilerine pay çıkartarak bizim dediğimiz olacak düşüncesiyle Kütahya Belediye başkanının tehdit edilmesi üzücü ve kabullenemez durumdur. Sonuç olarak seçilmiş Belediye Başkanı sadece kendi partisini değil tüm Kütahya halkını temsil etmektedir Bundan sebeple ilgili firma yöneticilerin kullandığı üsluba dikkat etmeleri kanaatinde olduğumuzu belirtirim. Ayrıca şehir içindeki dört alt geçit bir üst geçit olmak kaydıyla yapım aşamasında bekleyen projelerin ne zaman neticelendirileceği hususunda yetkililerin biran önce harekete geçmesi gerekmektedir. Her geçen gün Kütahya’mıza birçok alanda problemler oluşturmaktadır. Artık şehrimizin kaybedeceği bir saniyesi bile kalmadı biran önce iktidarı, muhalefeti, sivil toplum kuruluşları ile bir bütün olup birlikte projeler üretip kalkınma noktasında çalışmaların başlatılmasını temenni ediyoruz. Bu konuyla ilgili atılacak her adımın Milliyetçi Hareket Partisi olarak yanında ve destekçisi olacağımızı söylemek istiyorum. Koltukların işgal makamı değil icraat makamı olduğunu hatırlatarak yapılacak projelerin Bizler daima takipçisi olacağız. Söylemden eyleme geçilmesi şüphesiz halkımızın da arzu ettiği bir durumdur. Beklentilerin cevaplanabileceği bir sistemin oluşması yetkililerin inisiyatifindedir. Sözlerime son verirken yıkıcı bir muhalefet yanlısı olmadığımızı aksine yapıcı olduğumuzu hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini bu kapsamda Kütahya’mızın menfaati göz önünde tutularak ekonomi, tarım ve hayvancılık, sanayi, turizm gibi birçok etkenin kalkınma noktasında atılacak adımların geç kalmadan yayından fırlatılmış bir ok gibi hedefine saplanması en büyük arzumuzdur” ifadelerini kullandı.(EFE)