MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın yönetim Kurulu feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın Yönetim Kurulu'nun Genel Merkez tarafından feshedildiğini duyurdu.

Başkan Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, "Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. maddesine göre Kütahya Merkez ilçe Yönetim Kurulu'nun feshine karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bir süredir MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Gökhan Tomruk, dün basın toplantısı düzenleyerek, 31 Mart 2019 tarİhinde yapılacak yerel seçimlerde il genel meclisi üyeliği adaylığı için vazifesinden istifa ettiğini belirtmişti. (EFE)