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MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş: "Silahlı saldırıyı lanetliyorum"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş’ın iş yerine yönelik silahlı saldırıyı lanetlediğini ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın iş yerine yönelik silahlı saldırıyı lanetlediğini ifade etti.


Kütahya'nın huzur yuvası bir şehir olduğunu belirten Erbaş, "Ali Çetinbaş'ın iş yerine yönelik saldırıyı büyük bir üzüytüyle öğrendim. Saldıyı lanetliyorum. Huzur ve sakinlik şehri Kütahya'da ne adı altında olursa olsun saldırıyı kınıyorum. Ali çetinbaş'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. 'EFE)

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