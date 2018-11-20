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MHP Pazarlar Belediye Başkanı adayı Cavit Erdoğan

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimlerde Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan’ın yeniden Milliyetçi Hareket Partisi’nden Belediye Başkanı adayı olduğu bildirildi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimlerde Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan'ın yeniden Milliyetçi Hareket Partisi'nden Belediye Başkanı adayı olduğu bildirildi.


MHP Pazarlar İlçe Başkanı Osman Ünal, " 2014 yılında Partimizin adayı olarak girdiği yerel seçimlerde halkımızın teveccühü ile Pazarlar Belediye Başkanı olan Cavit Erdoğan, 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde yeniden partimizin adayıdır. Başkanımızın Adaylık başvurusunu Genel Merkezde Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz'a teslim ettik. Başkanımızın daha önce açıklanmış olan adaylık müracaatını resmiyet kazandırdık. İlçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Milletimize hizmet edebilmek için çalışmaktan yorulmayacağız. Biz bu seçimlerde de başaracağız. Gayret bizden takdir mevladan.Rabbim utandırmasın" dedi. (MB-EFE)

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