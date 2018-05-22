MHP’den AK Parti’ye ziyaret

Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş Saadet Parti ve Demokrat Partililere seslenerek, “CHP’nin teknesine su taşımayın” dedi.

AK Parti ve MHP Kütahya Milletvekili adaylarının da bulunduğu ziyarette konuşan MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Cumhur İttifakı’nın Kütahya’da beşte beş yaparak zafere ulaşacağını söyledi.

Yıldırım, “24 Haziran seçimleri öncesinde, seçimlere Cumhur ittifakı adı altında beraber girdiğimiz Adalet ve Kalkınma Partisi İl başkanına, milletvekili adaylarına ve yönetimine Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığı ve adaylarımızla bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah Cumhur İttifakı Kütahya’da seçimlerde beş vekil çıkartarak seçimlerin galibi olacaktır” diye konuştu.

"Saadet Partili ve demokrat kardeşlerimi uyarıyorum"

MHP İl Başkanı ve milletvekili adaylarının ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin son otuz yıldaki en önemli seçim olduğuna vurgu yaptı. Millet İttifakı’na oy verecek olan Saadet Partili ve Demokrat Partililere uyarıda bulunan başkan Çetinbaş, “CHP’nin teknesine su taşımayın” ifadelerini kullandı.

Seçim hakkında görüşlerini belirten Çetinbaş, “Aynı çatı altında, aynı ittifakta buluşan partilerin milletvekilliği seçiminde kendi listelerindeki kişilerin vekil olmasını istemesi kadar doğal bir şey yoktur. Ancak meselenin ne olduğunu, ne ile mücadele ettiğimiz kaçırmadan mücadele ederek ülkemizin geleceği adına hep birlikte söz sahibi olmaya talip olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinin tavrını bugün de Kütahya teşkilatları göstermiştir.Her İttifakın bir öznesi, bir sebebi vardır. Birde faydası vardır. Bu ittifakın faydası ve kurulmasını sağlayan ana unsur, ülkemizin bekası, Anadolu insanın kalbinde yüreğinde taşıdığı milli ve manevi değerleri, Ezanı Muhammedi, Alsancak bayrağımızdır. Öznesi ise Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu Cumhur İttifakı doğaldır. Hiçbir anormallik yoktur. Ama karşı tarafta büyük problem vardır. Bu ittifak Millet ittifakı değil şer ittifakıdır. Az önce saydığım değerlerin hangisi karşı ittifakta mevcuttur. Bu ittifakın hiçbir faydası yoktur. 28 Şubat sürecinde Merhum Necmettin Erbakan’ı çektirmedik eziyet bırakmayan siyaset anlayışı, le aynı siyaset anlayışı vardır. Necmettin Erbakan’ı temsil ettiğini söyleyenler bu anlayış ile olanlarla kol kola girmiştir. Geçmişte ülkücülük davası adına ülkesinin milli değerleri adına mücadele etmiş insanların bir bölümü de Milliyetçi Hakaret Partisinden ayrılarak, Milliyetçi Hareketin ne kadar değerleri varsa bunlara hakaret eden insanlarla bir araya gelmiştir. Bu ittifak beş benzemezlerin bir araya geldiği bir ittifaktır. Bunların öznesi de bu ülkenin ne kadar değeri varsa karşısında durmak ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. Bu da bizi ziyadesiyle rahatsız etmektedir. Bugün Millet İttifakına oy veren Saadet Partili kardeşlerimiz, kendi inançları ve değerlerinin karşısında duran Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekili çıkarmasına vesile olabilir. Buradan uyarıyorum. Anavatan, Doğruyol partisi çizgisinde bir siyaset anlayışını üstlenmiş bugün ise Demokrat Parti zihniyetine halis kardeşim bu ittifakın içine oy koyarsan Cumhuriyet Halk Partisi’nin teknesine su taşımış olursun, buradan uyarıyorum. “ diye konuştu. (MS-EFE)