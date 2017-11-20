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20 Kasım 2017 12:45

MHP’den ’yerli otomobil Kütahya’da üretilsin’ kampanyasına destek

Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, yerli otomobilin Kütahya’da üretilmesi için başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

MHP’den ’yerli otomobil Kütahya’da üretilsin’ kampanyasına destek

20 Kasım 2017 12:45


Yıldırım ve beraberindeki partililer, sosyal medyada oluşturulan bir grubun yöneticileri tarafından, kent merkezi Sevgi Yolu üzerinde açılan kampanya standını ziyaret etti.


Yıldırım, "Babayiğitlerin açıklanmasının ardından Kütahya dahil 81 ilin gündemi yerli otomobilin üretimi nerede yapılacağıyla ilgilidir. Kütahyalılar bir ve beraber olarak bu kampanyaya desteklerini verdiler. Bu birlik ve beraberliği siyasilerimizden ve şehrin ileri gelenlerinden de bekliyoruz. Yerli otomobil üretimine birçok şehir talip olurken bakanın yaptığı açıklamada Kütahya’nın adının geçmemesi siyasilerin Ankara’da ne kadar etkin olduğunu gösterdi. Biz milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemize ve Kütahya’ya bir çivi çakan herkesin yanındayız ve desteklerimizi vermeye hazırız" diye konuştu.


Yıldırım, daha sonra yerli otomobilin Kütahya’da üretilmesi için açılan kampanyaya imza atarak destek verdi. (EFE)




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